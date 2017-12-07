В Москве передали в суд дело «Джамаат Таблиг»

В Москве в Бабушкинский районный суд передано уголовное дело группы мусульман, обвиняемых в причастности к «Джамаат Таблиг», запрещенного в России.

В качестве обвиняемых проходят восемь человек: Айрат Усманов, Ахмет Джумаев, Шакир Кожамкулов, Бекзод Бакиров, Зуфар Мустафин, Исламбек Камчыбеков, Газыбек Кубатов и Каныбек Суйундук уулу. Кубатов, Суйундук и Кымчыбеков — граждане Киргизии, Бакиров — гражданин Казахстана, остальные — россияне. Кожамкулова, Камчыбекова и Суйундука обвиняют по ч. 1 ст. 282.2 УК (организация деятельности запрещенного религиозного сообщества), у остальных — ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности запрещенного сообщества).

Джумаев, Кожамкулов, Бакиров, Камчыбеков, Кубатов, Суйундук и еще один фигурант дела Кубанычбек Садыров уже осуждены на два года лишения свободы в особом порядке рассмотрения дела. Они были задержаны в декабре 2016 года в Москве. В январе 2017-го в Казани задержали Усманова и Мустафина.

Следствие утверждает, что обвиняемые якобы проводили «идеологическую обработку новых сторонников и изучали запрещенную литературу.