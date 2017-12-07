Сирия: Россия опять разбомбила деревню, погибли дети

После недавнего удара по жилому кварталу в пригороде Дамаска Восточной Гуте Россия опять ударила по населённому пункту. На этот раз бомбы ВКС РФ сбросили на деревню на восточном берегу реки Евфрат на востоке Сирии.

Как сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара погиб как минимум 21 мирный житель, в том числе дети.

«21 гражданский был убит, в том числе девять детей, утром в среду во время российских воздушных ударов по жилым зданиям в Аль-Джерзи», — сообщил глава Сирийского центра Рами Абдель Рахман.