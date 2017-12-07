Бангладеш перекинет рохинья на затопляемый остров

Власти мусульманского Бангладеш предложили отправить часть мусульман-рохинья на необитаемый остров в Бенгальском заливе, который во время сильных штормов подвержен затоплению.

Соответствующий план по переселению уже подготовлен Министерством планирования Бангладеш, сообщает телеканал CNN.

Согласно проекту, планируется переселить на остров Тенгар Чар около 100 тысяч мусульман-рохинья из почти одного миллиона, которые сейчас находятся в Бангладеш, и выделить на эти цели $278 миллионов.

По плану, процесс переселения беженцев на затопляемый необитаемый остров будет завершен до ноября 2019 года.