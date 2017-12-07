Йемен: хуситы расстреляли женскую демонстрацию

В столице Йемена продолжаются беспорядки и бесчинства хуситов, в результате чего погибло уже более 230 человек. Телеканал Al Arabia сообщает, что в йеменской столице Сане хуситы ​устроили стрельбу во время акции протеста женщин. Митингующие протестовали против убийства бывшего президента Али Абдаллы Салеха. Они также потребовали от мятежников-хуситов вернуть его тело. Предположительно, Салеха тайно похоронили минувшей ночью.

Отмечается, что точной информации о жертвах митинга нет

Напомним, экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был убит 4 декабря после того, как выступил против хуситов, которые его поддерживали.