Сын Али Салеха обещает мстить за убийство отца

Сын убитого мятежного экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха обещает мстить тем, кто причастен к его смерти.

Старший сын убитого Ахмад, в прошлом командир Республиканской гвардии Йемена и экс-посол Йемена в ОАЭ заявил, что убийство не останется неотмщенным – каждый член группировки «Ансар Аллах», причастной к физической ликвидации Али Салеха, поплатится за случившееся.



«Я продолжу бороться до тех пор, пока из Йемена не будет изгнан последний хусит», — заявил Ахмад Али Салех.

Напомним, хуситы убили Али Абдаллу Салеха 4 декабря.