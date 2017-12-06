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В Пакистане взорвалась бомба в припаркованном мотоцикле

6 декабря в 13:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В пакистанском районе Северный Вазиристан взорвалась бомба, что привело к смерти мирных людей. Об этом сообщают местные СМИ. В результате взрыва погибли, по меньшей мере, 6 человек. Также сообщается, что во время взрыва в районе города Мир-Али получили ранения еще восемь человек.

Как сообщают пакистанские силовики,  бомба находилась в багажном отсеке мотоцикла, припаркованного и оставленного без присмотра.

При этом местные власти подчеркивают, что жителям этого района не разрешается хранить оружие.

Автор: Нуруль Иман
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