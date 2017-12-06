В Пакистане взорвалась бомба в припаркованном мотоцикле

В пакистанском районе Северный Вазиристан взорвалась бомба, что привело к смерти мирных людей. Об этом сообщают местные СМИ. В результате взрыва погибли, по меньшей мере, 6 человек. Также сообщается, что во время взрыва в районе города Мир-Али получили ранения еще восемь человек.

Как сообщают пакистанские силовики, бомба находилась в багажном отсеке мотоцикла, припаркованного и оставленного без присмотра.

При этом местные власти подчеркивают, что жителям этого района не разрешается хранить оружие.