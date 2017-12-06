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В ООН признали геноцид рохинья

6 декабря в 12:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил продолжающиеся на протяжении десятков лет систематические и жестокие атаки на мусульман-рохинья в штате Аракан Мьянмы. 

В ходе своего выступления на специальном заседании Совета по правам человека ООН, он впервые заявил о наличие элементов геноцида в событиях в Мьянме. 

«Их убивают, подвергают насилию, разрушают дома, села, наносят ущерб имуществу. Учитывая все это, может ли кто-нибудь отрицать наличие элементов геноцида?», - сказал аль-Хусейн. 

Он призвал принять необходимые меры, чтобы прекратить насилие против мусульман Аракана.

Автор: Нуруль Иман
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