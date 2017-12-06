В ООН признали геноцид рохинья

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил продолжающиеся на протяжении десятков лет систематические и жестокие атаки на мусульман-рохинья в штате Аракан Мьянмы.

В ходе своего выступления на специальном заседании Совета по правам человека ООН, он впервые заявил о наличие элементов геноцида в событиях в Мьянме.

«Их убивают, подвергают насилию, разрушают дома, села, наносят ущерб имуществу. Учитывая все это, может ли кто-нибудь отрицать наличие элементов геноцида?», - сказал аль-Хусейн.

Он призвал принять необходимые меры, чтобы прекратить насилие против мусульман Аракана.