Йемен: в столице убито свыше 230 человек

В йеменской столице в результате столкновений погибли по меньшей мере 234 человек и около 400 получили ранения разной степени. Об этом заявили в Международном комитете Красного Креста.

«Мы зафиксировали около 400 случаев ранений, а констатировали смерть 234 человек», - сообщила пресс-секретарь МККК Сумайя Бельтифа в Санаде, комментируя столкновения между хуситами и сторонниками убитого экс-президента Али Абдулла Салеха.

Напомним, еще в субботу он выступил c обращением к народу, в котором заявил, что йеменцы устали от анархии и бандитизма хуситов и не собираются их больше терпеть. Кроме того, Салех обратился с призывом о мире к своим бывшим врагам - коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ, которые поддерживают свергнутого президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Салех назвал их братьями, призвал остановить агрессию и снять блокаду, заявив, что после этого можно будет «перевернуть эту страницу».

Однако, хуситы решили расквитаться с Салехом и убили его, что спровоцировало новую волну гражданской волны.