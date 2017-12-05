Политика

ОИС предостерегает США от «открытой агрессии» против мусульман

5 декабря в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявила, что если США признают Иерусалим столицей Израиля или переместит американское посольство в Иерусалим, то встретит крайне негативную реакцию со стороны мусульман.

В заявлении организации сообщается, что такие шаги американской администрации станут «открытой агрессией»  по отношению к  мусульманам.

Помимо этого, 57 членов ОИС выразили готовность разорвать отношения с любым государством, которое признало бы Иерусалим израильской столицей.

Напомним, Дональд Трамп в период предвыборной кампании обещал реализовать закон о переносе посольства в Иерусалим, но 1 июня подписал указ, который отложил начало процедуры переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива. В последние дни американские СМИ сообщали, что Трамп может в ближайшее время принять решение по этому вопросу.

Автор: Нуруль Има
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