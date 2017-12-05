Махмуд Велитов госпитализирован в колонии

Адвокат Дагир Хасавов сообщил, что имам московский мечети Махмуд Велитов госпитализирован.

«Мой подзащитный госпитализирован. Он отбывает наказание в исправительной колонии №12 в Астрахани, сейчас его перевели в больницу другой колонии», — сказал Хасавов.

Он рассказал, что имам Велитов жалуется на головокружение, боли в ногах и высокое давление. «Он инвалид, ему тяжело содержаться в таких условиях», — сказал адвокат.

Ранее Дагир Хасавов сообщил, что его жалоба по делу имама передана в Верховный суд.

«Сегодня в Президиум Верховного суда РФ поступила моя надзорная жалоба на незаконный приговор Московского окружного военного суда от 28.04.2017 г. и апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ. Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал и принял к производству нашу жалобу в связи с незаконным осуждением Шейха Махмуда Велитова», - сообщил адвокат на своей странице в Facebook.

Напомним, имама Велитова преследовали за то, что он один из немногих имамов в России не боялся говорить правду о положении российских мусульман.

Поводом же для возбуждения уголовного дела против Махмуда Велитова послужила его молитва за убитого силовиками мусульманина, в которой они разглядели признаки «оправдания терроризма».