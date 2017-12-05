В США исламофоб чуть не расстрелял мусульман

Полиция американского города Джексонвилл задержала преступника-исламофоба, который хотел расстрелять мусульман в исламском центре.

Сообщается, что 69-летний Бернардино Гавала Болатете взят под стражу на основании многочисленных обвинений, включая хранение оптического прицела для огнестрельного оружия. «Теперь арестованный мужчина переведен под стражу в распоряжение Федерального бюро расследований», - добавили в офисе местного шерифа.

В полиции отметили, что злоумышленник был арестован по наводке гражданина, имя которого не раскрывается.