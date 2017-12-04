ЕС о переговорах по Сирии: Женеве - да, Сочи - нет. Асад должен уйти

Федерика Могерини (на фото), комиссар Европейского Союза по вопросам внешней политики, прокомментировала соперничающие между собой проекты, претендующие на статус площадок переговорного процесса по Сирии.

По словам Могерини, ЕС признает легитимность только политических решений, принимающихся в Женеве, потому что они санкционированы ООН.

"Роль ООН должна быть ясной и все дороги ведут в Женеву, а политический процесс должен осуществляться под руководством ООН. В противном случае, доверие, легитимность и устойчивость любых принимаемых решений не будут реальны", - сказала она.

Таким образом Могерини, очевидно, охарактеризовала авантюру проведения Москвой т.н. Конгресса национального примирения в Сочи, на который вместо реальной оппозиции переговариваться с Асадом планируют прилететь его марионетки из Дамаска.

Что же касается переговоров в Астане, Могерини сказала, что ожидает от них достижения практически задач, а именно - установления режима прекращения огня и безопасности хотя бы т.н. "зон деэскалации". Как известно, несмотря на все громкие слова и подписываемые бумажки, этого не происходит.

Также Могерини подтвердила, что мирное урегулирование конфликта в Сирии возможно только при условии политического транзита, а именно ухода Асада от власти. Сочинская конференция, напротив, призвана его при ней оставить.