ХАМАС грозит Трампу новой Интифадой

Палестинское движение мусульманского сопротивления ХАМАС пригрозило президенту США Дональду Трампу жестко отреагировать на признание Иерусалима столицей Израиля, если Белый дом решится на такой шаг. Ранее мы писали о том, что администрация Трампа может принять такое решение уже на этой неделе.

В ХАМАС заявили, что в этом случае в оккупированной Палестине начнется новая Интифада.

"Мы предостерегаем от такого шага и призываем палестинцев начать интифаду, если такое несправедливое решение в отношении Иерусалима будет принято", - говорится в заявлении движения.

ХАМАС также указывает на то, что в одном лишь ноябре был зарегистрировано 2321 случай попрания сионистами прав палестинцев в Иерусалиме.

Отметим, что с аналогичными заявлениями в адрес Вашингтона, разве что без столь радикальных призывов, выступили и другие фракции палестинского сопротивления. Так, Организация Освобождения Палестины (ООП) заявила, что если США решатся на признание Иерусалима за Израилем, они закроют перед собой окно в арабский и исламский мир. Со своей стороны, недавно США пригрозили закрыть дверь перед самой ООП, чей офис в Америке команда Трампа хочет закрыть за непокладистость в отношениях с сионистами.