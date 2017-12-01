Трамп готовится признать Иерусалим столицей Израиля

Как пишут источники, близкие к американскому Белому Дому, президент США Дональд Трамп находится в интенсивных раздумьях относительно признания Иерусалима столицей Израиля.

Сообщается, что соответствующее заявление может быть сделано уже на следующей неделе.

Напомним, что Трамп, чья дочь Иванка является обращенной иудейкой и женой сиониста-хабадника Джареда Кушнера, обещал своим сионистским сторонникам признать за ними Иерусалим еще во время выборов. Однако за год он так и не решился на это, причиной чему стало противодействие старых кадров внешнеполитического ведомства.

В этой связи неудивительно, что сообщения о скором совершении Трампом такого шага совпали по времени со слухами о скорой отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Считается, что он был одним из основных "тормозов" в отношении безрассудных действий Трампа, обеспечивая таким образом преемственность американской внешней политики.

В свою очередь как многочисленные партнеры Америки в арабском мире (например, Иордания), так и многочисленные эксперты в самих США предостерегают Трампа от этого шага, считая что он может серьезно подорвать американские позиции в арабском и остальном исламском мире.