ООН: события с рохинья – наибольшая трагедия нашего времени.

Помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер назвала события в Мьянме самой большой трагедией нашего времени.

По ее словам, необходимо положить конец этой трагедии и обеспечить основные потребности беженцев.

«Военные операции в Мьянме необходимо прекратить, а беженцы должны вернуться в свои дома. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность мусульман в будущем. Генсек ООН Антониу Гутерриш также сделал соответствующее заявление. Международные организации продолжат делать все возможное для обеспечения нужд мусульман Мьянмы», - сказала Мюллер.

«Основным принципом урегулирования кризиса в регионе является прекращение военных операций и обеспечение безопасного возвращения беженцев. Для этого мы продолжим делать все от нас зависящее», - сказала Мюллер.