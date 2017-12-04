Экс-муфтий Турции: «Каждый верующий ответственен за халифат»

Бывший глава турецкого диянета Мехмет Гермез, которого по слухам вынудили покинуть свой пост из-за его чрезмерной самостоятельности, стал гостем на конференции под названием «Справедливость, свобода и милосердие Пророка». Мероприятие проходило в Центре экономических и социальных исследований в Анкаре. В своём выступлении он сказал: «В Священном Коране есть бесчисленное множество аятов о создании человека. Но из этих всех аятов мы можем понять четыре цели создания: ибадат, аманат, халифат, имарат».

По словам бывшего муфтия, неправильно понимать слово ибадат только как служение. Напротив, ибадат - это образ жизни и одного поклонения будет недостаточно.

По словам Гермеза, после поклонения обязанностью мусульман является халифат. Он заявил: «Халифат возлагает ответственность перед мусульманами за весь мир! Каждый верующий ответственен за халифат. Эта обязанность не связана с желанием мусульман управлять всеми людьми. Это ответственность связана с задачей донести в каждый уголок мира милость Пророка Мухаммеда. Задача халифата донести милость Ислама до всего мира. На умму Мухаммеда возложена ответственность за весь мир!».

Также Гермез заявил, что на земле должен быть имарат, для реализации которого есть все необходимое. По его словам, для выполнения первого долга, т.е. ибадата, необходимы искренность и верность, для халифата – справедливость, для аманата – халифат, для выполнения обязанности имарата необходимы джихад и иджтихад. О том, как все это реализовать, мы узнаем из жизни нашего господина пророка Мухаммеда, с.а.с., подчеркнул Мехмет Гермез.