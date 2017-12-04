ХАМАС: требуем отменить санкции в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС потребовало от Правительства национального примирения Палестины снять ограничения с сектора Газа либо подать в отставку.

«Правительству Рами Хамдаллы уже перешли полномочия по управлению сектором Газа. Несмотря на это, правительство не предприняло соответствующих мер по устранению проблем палестинского народа», - говорится в заявлении движения.

Кроме того, ХАМАС обвинил правительство Палестины в создании препятствий на пути сопротивления оккупационной политике Израиля. «Правительство Хамдаллы потерпело фиаско на пути реализации пунктов Каирского соглашения по межпалестинскому примирению. Права палестинцев на Западном берегу реки Иордан не защищены. Палестинское правительство также не предприняло шаги по борьбе с расширением еврейских поселений», - говорится в документе.