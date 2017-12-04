В Афганистане прогремел взрыв

В афганском городе Джелалабад на востоке страны смертник совершил самоподрыв. В результате инцидента погибло не меньше шести человек.

Представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни заявил, что среди погибших есть один ребенок. Еще 13 человек получили ранения и были госпитализированы.

«Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, губернатор постановил немедленно оказать помощь пострадавшим», — сказал он.

Отмечается, что инцидент произошел в обед. Проезжавший на мотоцикле смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от стадиона Shirzai, где проходили массовые мероприятия в поддержку правящего режима.

На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.