В Афганистане прогремел взрыв

В афганском городе Джелалабад на востоке страны смертник совершил самоподрыв. В результате инцидента погибло не меньше шести человек.
Представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни заявил, что среди погибших есть один ребенок. Еще 13 человек получили ранения и были госпитализированы.
«Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы, губернатор постановил немедленно оказать помощь пострадавшим», — сказал он.
Отмечается, что инцидент произошел в обед. Проезжавший на мотоцикле смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от стадиона Shirzai, где проходили массовые мероприятия в поддержку правящего режима.
На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.