События

Землетрясение в Иране: погибло более 520 человек

4 декабря в 11:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Число погибших в результате мощнейшего землетрясения, произошедшего на западе Ирана в середине ноября, возросло до 521 человека. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на организацию судебной медицины.

Изначально сообщалось о 505 жертвах и 12 тысячах пострадавших. 

Из них большинство погибших — 460 человек — проживали в городе Сере-Поле-Зохаб у границы с Ираком. 

Напомним, мощное  разрушительное землетрясение произошло в провинции Керманшах на границе Ирака и Ирана в середине ноября. Магнитуда составила 7,2.

Автор: Нуруль Иман
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