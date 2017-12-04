Землетрясение в Иране: погибло более 520 человек

Число погибших в результате мощнейшего землетрясения, произошедшего на западе Ирана в середине ноября, возросло до 521 человека. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на организацию судебной медицины.

Изначально сообщалось о 505 жертвах и 12 тысячах пострадавших.



Из них большинство погибших — 460 человек — проживали в городе Сере-Поле-Зохаб у границы с Ираком.



Напомним, мощное разрушительное землетрясение произошло в провинции Керманшах на границе Ирака и Ирана в середине ноября. Магнитуда составила 7,2.