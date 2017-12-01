В Европе возрастает число мусульман

Число мусульман, которые проживают в Европе, в ближайшие годы продолжит расти. Об этом свидетельствуют итоги исследования американского социологического центра Pew Research Center.

К примеру, в случае роста числа мусульман, приезжающих в Германию на заработки или в поисках убежища, до 2050 года их доля увеличится с 6 до 11 процентов. В Европе, в целом, это соотношение вырастет с 5 до 11 процентов.

По данным исследования, в 2010-2016 годах в Европу прибыло около 1,6 миллиона беженцев, из них 78 процентов - мусульмане. В то же время мусульманами являются 86 процентов прибывших в Германию.

Если поток беженцев в Европу не сократится, то численность мусульман к 2050 году вырастет до 14 процентов, в том время как в 2016 году этот показатель составлял 4,9 процента. В Германии этот показатель вырастет с 6,1 до 20 процентов.

Согласно сценарию «нулевой миграции», к 2050 году приблизительно 30 миллионов мусульман составят примерно 7,4 процента населения ЕС, что связано с высоким уровнем рождаемости в исламских семьях.