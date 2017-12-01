Политика

Израиль и НАТО договорились об обмене секретными данными

1 декабря в 11:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Израильская газета «Глобс» сообщает, что директор по безопасности оборонного ведомства Израиля Нир Бен Моше и его коллега в НАТО Венди Бэшнан подписали договор по обмену секретной информацией между Израилем и Северо-Атлантическим альянсом. 

Отмечается, в ближайшие дни штаб-квартиру НАТО в Брюсселе с официальным визитом посетит премьер-министр сионистского государства Биньямин Нетанияху, который встретится с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. 

В издании комментируют, что достигнутые договоренности будут способствовать сотрудничеству между НАТО и Израилем.

Автор: Нуруль Иман
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