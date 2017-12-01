В Казани поймали вора, грабившего мечети

В Казани нашли вора, который ограбил ящик для садака в мечети. 19-летний преступник вскрыл ящик и вытащил все деньги, которые там были, – около 30 тысяч рублей. Воровство произошло в мечети в казанском посёлке Мирный 22 ноября.

Вором оказался житель Татарстана, который проживал в одном из поселков Зеленодольского района республики. Его задержали у себя дома.

Как оказалось, это не единственная кража в мечети, которую он совершил. Выяснилось, что преступник после ограбления одной мечети на следующий день совершил кражу еще в одном доме Аллаха в Вахитовском районе Казани.

Подозреваемый во всем сознался и находится под подпиской о невыезде.