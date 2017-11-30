Макрон обещает освободить африканских рабов

(На фото - охранники в одном из лагерей в Ливии погоняют африканца)

По итогам совместного прошедшего саммита Африканского и Европейского союзов их лидеры общещали покончить с торговлей африканскими рабами в Ливии. Об этом, в частности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер пообещал, что в ближайшие недели для этого будут предприняты конкретные военные и полицейские акции.

По словам Макрона, власти Ливии приняли на себя обязательства в ближайшее время идентифицировать все лагеря, в которых содержатся африканские рабы.

Как европейские и африканские лидеры собираются остановить дальнейший приток желающих мигрировать в Европу африканцев и их скопление в ливийских лагерях, будь то посредством их регулярной перевозки в Европу или репатриации в собственные страны, ничего не сообщается.

При этом на саммите обсуждался некий аналог плана Маршалла для Африки, который ей может предложить ЕС для обеспечения прорыва в ее развитии с бюджетом аж в 44 миллиарда евро.