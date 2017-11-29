Лидеры Европы и Африки обсуждают проблему беженцев и рабов

В Абижане, столице Кот-д'Ивуара сегодня открылся 5-й совместный саммит Африканского и Европейского союзов.

ЕС на нем представляют лидеры двух крупнейших его стран - канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Африку представляют президенты Чада, Ганы, Анголы, Экваториальной Гвинеи, Нигерии, Мали, а также король Марокко.

В центре внимания саммита будет обсуждение проблемы кризиса беженцев, устремляющихся из Африки или через Африку в ЕС, и по дороге тонущих в Средиземном море или подвергающихся побоям и унижениям в фильтрационных лагерях на территории Ливии. Особый резонанс эта тема приобрела недавно в свете опубликованных видео с аукционом рабов, которых продавали и покупали в среднем по 400 евро за человека.

Вопрос в том, удастся ли лидерам основных европейских и африканских стран найти решение этой проблемы, или все ограничится обычной бюрократической говорильней.