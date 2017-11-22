Африканский Союз призвал покончить с работорговлей в Ливии

Кадры из лагерей африканских беженцев в Ливии, на которых запечатлено, как молодыми мужчинами торгуют словно на аукционе, потрясли не только миллионы людей во всем мире, но и конкретно жителей черной Африки и выходцев из нее.

На видео видно, как несколько молодых мужчин были проданы каждый примерно по 400 евро. Это были те, у кого не было денег, чтобы оплатить ни дорогу по Средиземному морю в Европу, ни возвращение домой. Как следовало из комментариев, таких мужчин забрали работать на фермы.

Муса Факи Махамат, глава комиссии Африканского Союза (АС), заявил в связи с этим, что данная организация начала расследование по данному факту и этот вопрос будет поднят на саммите ЕС - АС по проблеме африканских беженцев, который должен пройти 29-30 ноября.

Кроме того, номинальный лидер Африки призвал африканские страны оказать всю необходимую поддержку, чтобы вернуть африканских беженцев в свои страны. По его мнению, их стремление попасть в Европу чревато гибелью в море или попаданием рабство.