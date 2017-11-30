Сирийские повстанцы очертили красную линию для мирных переговоров

Боевые группы сирийских повстанцев - Ахрар аш-Шам, Нур аль-Дин Зенки, союз Фастаким, бригада Му'тасим и ряд других сделали совместное заявление в связи с начинающимися сейчас в Женеве переговорами. В нем они прочертили красную линию, за которую представители оппозиции не должны выходить в своих переговорах с режимом.

"В переходном периоде и будущей Сирии не должно быть места преступному режиму Башара Асада и его партии", - говорится в заявлении. Также повстанцы напоминают: "Главной целью переговоров должно быть формирование завершенного переходного правительства посредством комплексного процесса политического транзита, в соответствии с решениями Женевы 1 и резолюцией Совбеза ООН 2118 от 2013 года, а также решением Эр-Риядской конференции 2015 года".

В резолюции говорится, что т.н. "московская" и "каирская" платформы не могут выступать от имени оппозиции, так как их целью является сохранение режима, а потому их присутствие в рядах оппозиционной делегации недопустимо.

"Сирийский народ отвергает "Сочинскую конференцию" и он отвергнет любого, кто не будет требовать конца режима Асада", - говорится в тексте.