В Йемене прогремел взрыв у Министерства финансов

В городе Аден у здания министерства финансов Йемена произошел взрыв. Сообщается, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой большой мощности. В результате инцидента два человека погибли, еще четверо пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.

Также указывается, что взрыв был очень мощным и нанес серьезный ущерб шестиэтажному зданию министерства финансов. Кроме того, в результате взрывной волны разбились окна соседних домов.

В настоящий момент ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.