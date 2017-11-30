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В Йемене прогремел взрыв у Министерства финансов

30 ноября в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В городе Аден у здания министерства финансов Йемена произошел взрыв. Сообщается, что взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой большой мощности. В результате инцидента два человека погибли, еще четверо пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.

Также указывается, что взрыв был очень мощным и нанес серьезный ущерб шестиэтажному зданию министерства финансов. Кроме того, в результате взрывной волны разбились окна соседних домов.

В настоящий момент ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Автор: Нуруль Иман
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