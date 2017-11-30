Имам призвал убить всех хизбиев и игиловцев

Имам-хатыб ташкентской мечети «Тинчлик» («Мир») Шермурад Тогай выступил с предложением применять смертную казнь в отношении мусульман, поддерживающих запрещенные в России организации «Хизб-ут-Тахрир» и ИГИЛ. Об этом сообщает сайт «Озодлик». Имам заявил, что пришел к такому мнению, думая о спокойствии народа. «Они привыкли к бесплатной тюрьме, бесплатной еде и бесплатным условиям. От них никому нет пользы», – подчеркивает имам узбекского режима Шермурад Тогай.

«Я выразил такое мнение, думая о спокойствии народа», - прокомментировал свое мнение имам.

Стоит отметить в этой связи, что в Узбекистане за поддержку исламской партии «Хизб ут-Тахрир» посажены десятки тысяч мусульман. Каримовский режим отработал практику и поставил на поток аресты хизбиев и их родственников. «Бесплатные тюрьмы, еда и условия» для всех них превращаются в мучительные пыточные камеры. Людей сажают на сроки от 10-15 лет начиная, а когда подходит к концу срок заключения, им добавляют сроки по надуманным нарушениям. Очень часто люди не доживают до момента освобождения, потому что их подвергают невыносимым пыткам и проводят эксперименты с применением различных химических препаратов. Имамы прекрасно знают обо всем, что происходит в узбекских тюрьмах, произволе силовиков и всей карательной системе режима. Но они, в лучшем случае, молчат, а то и открыто одобряют все преступления режима.