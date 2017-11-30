В Москве осудили мусульманина за «Джамаат Таблиг»

В Москве суд вынес приговор мусульманину по обвинению в участии в организации «Джамаат Таблиг», запрещенного в России. Бабушкинский суд столицы приговорил Кубанычбека Садырова к двум годам колонии общего режима. Отмечается, что дело было рассмотрено в особом порядке.

По этому делу проходят еще восемь человек, которые не признали свою вину, трое из них проходят как организаторы. Их дело будет рассматриваться отдельно.

Напомним, в декабре 2016 года была арестована группа человек – граждан среднеазиатских республик. Задержанных обвинили в причастности к организации «Джамаат Таблиг».