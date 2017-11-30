В Пакистане обстреляли людей возле мечети

В пакистанской столице Исламабаде неизвестные на мотоциклах открыли стрельбу по людям у мечети. В результате инцидента погибли два человека, четверо получили ранения.

Сообщается, что нападавшие беспорядочно выпустили 15 пуль и затем скрылись.

Полиция оцепила место инцидента и проводит операцию по поимке нападавших.

Отмечается, что ни одна группировка не взяла ответственность за нападение. При этом издание Daily Pakistan отмечает, что по данным полиции, вероятной причиной инцидента стала «личная вражда». По их данным, нападение было совершено на сотрудника разведывательного бюро Пакистана.