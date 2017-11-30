Шойгу прибыл в Каир, чтобы продать оружие Египту

Российский министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Каир для участия в 4-м заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Также кремлевский министр встретится с египетским диктатором Абдель Фаттахом ас-Сиси. Отмечается, что две стороны будут обсуждать вопросы международной и региональной безопасности.

Напомним, Россия и Египет проводят консультативные обсуждения по поводу продажи Москвой вооружений Каиру, которые Кремль уже проверил в сирийской войне. Так глава «Рособоронэкспорта» отметил, что вертолет Ка-52 «хорошо зарекомендовал себя в Сирии». Он отметил: «В дальнейшем Ка-52 - это одна из программ продвижения нашей вертолётной техники как в этом регионе, так и в других странах».