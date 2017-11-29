Асад бомбил пригород Дамаска – погибли дети

Силы асадитского режима не прекращают обстрел пригорода Дамаска – Восточной Гуты, которая входит в зону деэслакации.

Как сообщает агентство «Анадолу», с раннего утра 28 ноября бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты Хареста, Хамурия, Мисраба, Медъере, Арбин и Джисрин.

Сообщается, что в результате атаки погибло три мирных жителя, из которых двое детей. Также множество людей получили ранения.

Вчера в районе проводились поисково-спасательные операции, и сотрудники Управления гражданской обороны «Белые береты» тушили пожары, которые вспыхнули после бомбардировки.