Палестина: протест против США за поддержку сионистов

На Западном берегу реки Иордан палестинские активисты провели акцию протеста. Их недовольство было вызвано решением американских властей не продлевать лицензию на деятельность офиса Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне.

Акция прошла по призыву координационного комитета перед зданием ООП в Рамалле.

Протестующие требовали, чтобы Вашингтон прекратил проводить произраильскую политику и отказались от этого решения.

Напомним, ранее американские власти заявили, что в случае отказа Палестины отозвать иск против Израиля в Международном уголовном суде (МУС) и возобновить переговоры с Тель-Авивом Вашингтон может не продлить лицензию на деятельность офиса ООП в столице Соединенных Штатов.

В ответ власти Палестины приняли решение заморозить все контакты с Соединенными Штатами.

Палестина стала участником МУС в апреле 2015 года.