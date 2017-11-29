Впервые Узбекистан и Афганистан запускают гражданское авиасообщение

Узбекистан и Афганистан впервые в истории запускают гражданское авиасообщение. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник в узбекском правительстве.

По данным издания, сегодня около 9:00 утра из Кабула в Ташкент должен был прилететь первый гражданский борт.

«Тем самым закладывается основа гражданских авиаперелетов между двумя странами», – прокомментировал источник.

Полеты будут выполняться афганским авиаперевозчиком Kam Air по договору код-шеринга (совместная эксплуатация рейсов). Узбекская авиакомпания является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.

Однако, представитель НАК затруднился сказать, с какой именно периодичностью будет летать афганский борт, сославшись на то, что не располагает подобной информацией.