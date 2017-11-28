Их нравы

Сионисты решили снести мечеть

28 ноября в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Сионистские власти в лице  комитета по планированию и строительству  приняли решение о сносе пяти жилых зданий (138 квартир) и одной мечети в районе Кефер Акаб на севере Иерусалима. Свое решение комитет объясняет достаточно обычно для своих регулярных сносов палестинских домов  –  незаконное строительство.

Отмечается, что суд Израиля отклонил жалобу палестинских семей на принятое комитетом в сентябре решение. В связи с этим палестинцы ждут помощи от международных и правозащитных организаций. 

Житель одного из попавших под снос домов Айман Рами рассказывает, что переехал в свою квартиру 14 месяцев назад. 

«Чтобы купить эту квартиру, я копил деньги 18 лет, кроме того, пришлось продать все драгоценности моей жены. Я все еще продолжаю платить за квартиру. Если Израиль разрушит этот дом, то я потеряю все», - сказал Рами. 

По его словам, жилье в центре Иерусалима очень дорогое, и в этой связи его семья была вынуждена переехать на окраину города. 

Автор: Нуруль Иман
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