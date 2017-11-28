Сионисты решили снести мечеть

Сионистские власти в лице комитета по планированию и строительству приняли решение о сносе пяти жилых зданий (138 квартир) и одной мечети в районе Кефер Акаб на севере Иерусалима. Свое решение комитет объясняет достаточно обычно для своих регулярных сносов палестинских домов – незаконное строительство.

Отмечается, что суд Израиля отклонил жалобу палестинских семей на принятое комитетом в сентябре решение. В связи с этим палестинцы ждут помощи от международных и правозащитных организаций.

Житель одного из попавших под снос домов Айман Рами рассказывает, что переехал в свою квартиру 14 месяцев назад.

«Чтобы купить эту квартиру, я копил деньги 18 лет, кроме того, пришлось продать все драгоценности моей жены. Я все еще продолжаю платить за квартиру. Если Израиль разрушит этот дом, то я потеряю все», - сказал Рами.

По его словам, жилье в центре Иерусалима очень дорогое, и в этой связи его семья была вынуждена переехать на окраину города.