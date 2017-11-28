Вчера вечером в Ираке прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе Ан-Нахраван на юго-востоке иракской столицы Багдада. По предварительным данным, в результате взрыва погибло по меньшей мере 12 человек. Как минимум 30 иракцев получили ранения.

По данным МВД Ирака, атаку совершили два террориста-смертника. Однако подорвать себя успел лишь один из них — второго застрелила полиция.

По данным очевидцев, перед взрывом нападавшие открыли огонь по людям.

За последние несколько дней это уже второй крупный взрыв в Ираке. 21 ноября в городе Хурмату на северо-востоке страны на местном рынке взорвался заминированный грузовик. В результате взрыва погибли не менее 20 человек, еще более 40 получили ранения.