В Стрежевом открылась мечеть, которую ждали 10 лет

В Томской области в городе Стрежевой открылась мечеть, которую строили почти десять лет. Все работы велись исключительно на пожертвования мусульман. На церемонию прибыли муфтий азиатской части России Нафигулла Аширов и делегация из Татарстана.

Новую мечеть назвали «Аль-Хаят» (Жизнь). Первую сваю мусульманская община Стрежевого забила еще в 2008-м году. До открытия мечети мусульмане вынуждены были собираться на квартирах, а после – в выделенном властями помещении. И вот спустя почти десятилетие после начала строительства мечети, мусульмане могут совершать намазы в доме Аллаха.