В Варшаве исламофобы напали на мечеть

В столице Польши Варшаве неизвестные вандалы в ночь на понедельник напали на мечеть. Исламофобы забросали камнями и кирпичами мусульманский центр, на территории которого размещена также мечеть.

Отмечается, что у здания были разбиты практически все окна на первом этаже. По предварительным данным, камни и кирпичи бросали с близкого расстояния и били по окнам чем-то тяжелым.

По факту нападения, полиция начала расследование. Предположительно, на мусульманский центр напали двое исламофобов ночью. Внутрь помещения им не удалось попасть.

К счастью, в результате нападения вандалов никто не пострадал.

Отмечается, что это уже второе нападение на центр за последний месяц. Представители центра уже длительное время получают угрозы, о чем они информировали письмами канцелярию Сейма и Сената, президента, премьер-министра и главу МВД Польши.