Украина будет поставлять халяль в Малайзию

Малайзия и Украина ведут переговоры о процедуре сертификации украинских центров по стандарту халяль пищевых продуктов. Об этом сообщают в Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Двухсторонние переговоры были проведены в ходе визита украинских представителей в Малайзию. Гости обсуждали вопросы сотрудничества с Департаментом ветеринарной службы, Центром Халяль (JAKIM) и карантинной инспекцией MAQIS.

В ходе встреч были обсуждены процедуры сертификации украинских центров по стандарту халяль, процедуры признания Украины для экспорта продукции, шаги для одобрения украинских экспортных мощностей, правила проверки на границе.

Напомним, что ряд украинских предприятий по производству молочных продуктов, мяса птицы и яичных продуктов уже направили соответствующие заявки на рассмотрение компетентных органов Малайзии.

После завершения оценки будет соглашаться вопрос проведения инспекционного визита в Украину с целью оценки системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине в соблюдении стандартов халяль.