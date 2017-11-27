Сможет ли помочь Эрдоган российским мусульманам – узникам совести?

(На фото – Эрдоган с напечатанной в турецком Диянете книгой Саида Нурси)

Как стало известно, в начале ноября Ленинский районный суд Махачкалы под председательством судьи Насрутдинова М.А. вынес приговор по делу Зиявдина Дапаева, Сухраба и Артура Калтуевых, обвинявшихся в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Все они были признаны виновными, Дапаев приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, братья Калтуевы - к трем годам.

Суд установил, что Дапаев и Калтуевы с 15 ноября 2011 года по 13 марта 2016 года в Дагестане и в Астрахани преподавали в "домашних медресе". В ходе "дарсов", то есть учебных занятий, они рассказывали собравшимся о деятельности великого турецкого богослова Саида Нурси – гордости Турецкой республики - и о его всемирно известных трудах – тафсирах Корана «Рисале-и Нур», и распространяли эти книги, решил суд.

Несмотря на то, что в ходе процесса со стороны гособвинителя ни один пункт обвинительного заключения не был доказан, равно как и ни один из проходящих по делу свидетелей его не подтвердил, а также, несмотря на то, что со стороны защиты и, в частности, в Последнем слове подсудимых все те пункты были опровергнуты на основе фактов и доказательств, судья Насрутдинов признал всех троих виновными в совершении преступления и дал им реальные сроки.

Напомним, что это уже не первое дело, когда читатели тафсира Корана всемирно признанного исламского ученого-богослова Бадиуззамана Саида Нурси под общим названием «Рисале-и Нур» преследуются в России, будучи обвиняемыми к причастности к некоей международной экстремисткой организации «Нурджулар», фактически не признанной и не существующей нигде в мире. Ранее реальные сроки получили Казиханов Багир, отбывший свой срок заключения 3 года 6 месяцев и вышедший на свободу, а также Евгений Ким, отбывающий в данный момент наказание сроком 3 года 9 месяцев. Однако это первый случай, когда сразу несколько человек были осуждены и получили реальные сроки лишения свободы лишь за чтение исламской литературы. Еще несколько человек находятся под следствием или в розыске.

И российские, и международные правозащитные организации считают неправомерным запрет объединения "Нурджулар", тем более что в России такового не существует вовсе: есть лишь отдельные верующие, которые сталкиваются с необоснованным преследованием за изучение книг Саида Нурси. Правозащитная организация «Мемориал» признала неправомерно осужденных читателей книг Саида Нурси в России политзаключенными, узниками совести.

Существуют независимые экспертные заключения десятков отечественных и зарубежных религиоведов, политологов, юристов и советников. Положительные заключения по книгам С. Нурси «Рисале-и Нур» дали все муфтияты России, Организация Исламская конференция, МВД, Генпрокуратура и совет по делам религии при совмине Турции, университет Аль-Азхар, Ватикан.

Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направлял обращение в Коптевский районный суд г. Москвы, в котором отнес книги Саида Нурси к «религиозно-назидательной литературе», и указал мнение своего рабочего аппарата, согласно которому «в книгах и брошюрах нет какого-либо противопоставления граждан по признаку их мировоззренческого выбора (религиозного или нерелигиозного) и уж тем более — призывов к религиозной вражде и нетерпимости».

Также по поводу проблем с книгами Нурси к властям России с разъяснением обращался депутат Турецкого Парламента Бурхан Каятюрк: «В этой связи, на наш взгляд, судам Российской Федерации в первую очередь необходимо пересмотреть обвинения в экстремизме произведений исламского богослова Бадиуззамана Саида Нурси, являющихся толкованием Корана, и от начала до конца основанных исключительно на принципах веры, морали, просвещения и духовности. А также стоит отказаться от обвинения читателей "Рисале-и Нур", изучающих эти произведения, в создании "радикального общества", именуемого термином "Нурджулар", так как очевидно, что сами эти произведения и их читатели в своей деятельности направлены на укрепление духовности и морали.» https://golosislama.com/news.php?id=22214

Ранее ректор авторитетного в Европе Исламского Университета Роттердама А. Акгюндюз направлял официальное письмо Президенту России В. Путину через посольство Российской Федерации. А. Акгюндюз отметил, что написал письмо в связи с тем, что, подобно турецким судам в 1930-40-е годы, российский суд выступил против книг «Рисале-и Нур», и государство начало преследование их читателей. Акгюндюз, обращаясь к Президенту РФ, пишет: «Я решил написать Вам письмо от имени мусульман Европы в качестве ученого и ректора единственного аккредитованного в Европе Исламского Университета. Меня огорчило услышанное о происходящем в России. Ведь эта жесткая позиция не подобает Вам как одному из выдающихся мировых лидеров. Такой позицией Вы наносите обиду не только ученикам «Рисале-и Нур», но и всем мусульманам в мире и в России. Турецкие власти, спецслужбы и суды в течение полувека наблюдали и тщательно изучали Саида Нурси. В результате они не смогли найти ничего, кроме как пользы для общественной жизни, исходящей от С. Нурси и его учеников. Если Вы пожелаете, можете обратиться в соответствующие инстанции Турции для изучения данного вопроса". https://golosislama.com/news.php?id=20595

Общеизвестно, что 3 года назад 26 ноября 2014 года Турция официально взяла под свою защиту книги Саида Нурси. Решение в Официальной турецкой газете относительно книг Саида Нурси было подписано президентом Турции Р. Т. Эрдоганом, премьер-министром А. Давутоглу и другими членами Совета Министров Турецкой Республики.

Благодаря Правительству и Президенту Турции Р. Эрдогану ранее из тюрем Узбекистана и Азербайджана были освобождены несправедливо осужденные мусульмане – читатели книг С. Нурси. В связи с тем, что в последнее время отношения между правительствами России и Турции улучшаются, у мусульман России появилась надежда. Известно, что Президент Турции Р. Т. Эрдоган на последней встрече с Президентом России В. Путиным также разъяснил своему российскому коллеге суть произведений Саида Нурси и позицию его читателей.

Ниже публикуем отрывок из последнего слова и защитительной речи Калтуева Артура, произнесенной в Дагестанском суде 7 ноября 2017 г.:

«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение его Посланнику, его семье, сподвижникам и всем мусульманам. А затем:

Ваша честь, уважаемый суд, гособвинитель, секретарь судебного заседания, а также все присутствующие в данном зале суда, свою речь я хотел бы разделить на несколько частей, где поэтапно будет высказано мое видение данного процесса. Для более ясного понимания считаю необходимым начать непосредственно с истории жизни и биографии Бадиуззамана Саида Нурси, поскольку весь процесс и данное судебное заседание касается его произведений под общим названием «Рисале-и Нур». ...

Ваша честь, уважаемый суд и присутствующие в данном зале суда, далее, дабы избавить от излишних изнуряющих подробностей, скажу лишь, что, начиная с первой ссылки в село Барла (в Турции) и вплоть до самой смерти, начинается новый период его жизни, ознаменованный почти 30-ю годами ссылок, расследований и тюремных заключений, в ходе которых Бадиуззаман вместе со своими многочисленными учениками и книгами «Рисале-и Нур» подвергается различного рода преследованиям, необоснованным обвинениям, судебным процессам и заключениям под стражу на время разбирательств. Но что интересно, за исключением нескольких небольших сроков от шести месяцев до года, которые получили некоторые ученики «Рисале-и Нур», и то за хранение нескольких брошюр и книг, все эти процессы заканчивались оправдательными приговорами, и все книги в итоге возвращались их владельцам. В общей сложности «Рисале-и Нур» и его ученики прошли около двух тысяч судов. В дальнейшем, во время прихода к власти демократического правительства Бадиуззаман получает относительную свободу, а еще позже он сам, все его книги и ученики были полностью реабилитированы. В 1956 году Комиссия, которая была создана в управлении по религиозным делам Республики Турция, тщательно изучив каждую книгу из собрания «Рисале-и Hyp», пришла к заключению, что эти книги являются полезными комментариями к аятам Корана. В итоге суд г. Афьона вынес оправдательный приговор, и все книги "Рисале-и Hyp" были возвращены автору. ...

Ваша честь, все это я привел сейчас не для того, чтобы восхвалять личность Бадиуззамана, а лишь с целью дать общее представление, в какое время он жил и при каких обстоятельствах писал свои труды, и с какой целью. И все это имеет непосредственное отношение к нашему процессу. Так как на истории Саида Нурси видно, что сегодня учеников и читателей «Рисале-и Нур» Саида Нурси преследуют в России так же, как это уже происходило в свое время в Турции с самим автором этих произведений и его близкими учениками. Все они подвергались клеветническим наветам, необоснованным обвинениям, преследовались властями и подвергались тюремным заключениям на время проведения процесса. Но, как это уже известно из той же истории, все эти наветы и обвинения в итоге были разрушены и отвергнуты. Преследуемые были оправданы и реабилитированы, а книги возращены владельцам. В таком случае возникает резонный вопрос. Неужели все это не является примером и уроком для всех тех, кто на сегодняшний день вот уже почти как 10 лет продолжает свои преследования в России учеников «Рисале-и Нур», опираясь исключительно на всякого рода измышления, небылицы и несуразицы, а не на какие-либо конкретные факты и доказательства?! Почему до сего дня, несмотря на то, что за эти последние 10 лет против учеников «Рисале-и Нур» было проведено несколько десятков спецопераций, обысков и допросов, несмотря на то, что было возбуждено несколько десятков уголовных дел, несмотря на то, что силовые структуры страны в лице ФСБ и ЦП порой прибегали к насилию, угрозам, шантажу и пыткам, все еще не удалось найти хотя бы одного человека, кто бы признал свою принадлежность к так называемой и по сути мифической и несуществующей экстремистской организации, именуемой «Нурджулар»? До каких пор исключительно полезные для всего общества произведения, раскрывающие суть Корана и дающие ответы на злободневные вопросы и лекарства на все современные духовные и материальные проблемы общества, будут называться экстремистскими и опасными? До каких пор в этой стране будут преследоваться верующие люди лишь за их желание жить согласно требованиям своей религии и стремление к познанию? Эти и многие другие вопросы пока остаются открытыми, а я перехожу к вопросам касательно нашего обвинения и выскажу свой взгляд на все его пункты.

Пункт 1. Создание организации.

Нас обвиняют в создании какой-то организации, более того, даже экстремистской. И основателем этой организации, именуемой «Нурджулар», называют Саида Нурси. Так ли это на самом деле, сейчас мы и попробуем разобраться. Во-первых, как мы уже знаем из биографии Бадиуззамана Саида Нурси, в первую половину своей жизни он был видным религиозным, общественным и политическим деятелем, имевшим славу и авторитет в Османской Империи. И естественным образом, у него имелось большое количество друзей, сторонников, учеников, соратников, как у себя на родине в восточных областях страны среди земляков из простонародья, так и среди политической и интеллектуальной элиты в Стамбуле. Однако на тот период жизни не было абсолютно ничего слышно о какой-либо организации, будь то политическая, общественная или же религиозная, лидером которой он бы мог являться. Далее уже во второй половине его жизни, как мы также знаем, Саид Нурси находился в опале у государственных властей и проводил свое время по большей части в ссылках и тюрьмах, находясь преимущественно под постоянным присмотром жандармов, шпионов и осведомителей. В этот период у него были оборваны практически все связи с внешним миром, со своими старыми друзьями и соратниками, и даже его близким ученикам был запрещен доступ к нему. То есть, Бадиуззаман фактически находился не в том положении, чтобы иметь возможность создавать какие-либо организации или же сообщества вокруг себя и тем более руководить ими.

Если же под организацией подразумевается определенная группа людей, скрепленных общими убеждениями, интересами, какой-либо систематизированной деятельностью, повторяемой раз за разом и так далее, тогда весь исламский мир можно будет назвать такой организацией. Ведь все мы, мусульмане, скреплены общей верой и убеждениями, у нас имеется общий устав в виде Священного Корана и общий лидер в лице пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Ежедневно мы в определенное время совершаем свои молитвы, а раз в неделю собираемся уже для общей коллективной молитвы в мечети. Раз в год мусульмане со всего мира собираются в Хадже. И все остальное время мы стараемся жить по принципам нашей религии. Разве это не организация? А если и организация, то имеется ли в этом что-то плохое и несет ли все это вред и опасность обществу?! Как известно, у нас в Дагестане имеется немалое количество тарикатских шейхов с определенным, большим или малым, количеством мюридов. Если обратить внимание на их деятельность, то и они могут попасть под определение «организация». В каждом суфийском ордене имеется свой глава, шейх, устаз. Имеются его ученики. Мюриды ежедневно выполняют свои задания, полученные от шейха, и все они периодически собираются вместе для проведения своих зикров и хатм. Однако никому на ум не придет называть их «организацией». Ибо все понимают, что это сообщество людей, объединенных общей целью духовного совершенствования. К примеру, Имам Шамиль (рахимахуллах), также являясь тарикатским шейхом, на протяжении 25 лет вел войну с царской Россией за независимость горцев и всего Дагестана. В таком случае, исходя из нынешних реалий, его вместе с его сообществом воинов-мюридов могут вообще объявить не то что экстремистской, но даже и «террористической организацией». Эти примеры были приведены, дабы было ясно, куда все это может завести, если люди перестанут руководствоваться разумом и логикой, и начнут упорствовать в своих измышлениях. Ибо необходимо быть последовательным в своих притязаниях, а не избирательным…

Пункт 2. Создание Халифата.

В обвинительном заключении говорится, что некая организация, именуемая как «Нурджулар», ставит своей основной задачей установление всемирного Халифата. Я не знаю, кто конкретно из так называемых экспертов консультировал следователей при составлении данного обвинительного заключения, а также при вынесении вердикта Верховного Суда о запрете «Нурджулар» в 2008 г, в котором также говорится о целях международной организации «Нурждулар» по созданию всемирного Халифата, но – да будет это известно – территория РФ априори не может рассматриваться в качестве территории восстановления Халифата, так как никогда ранее в него не входила. Если и говорить об установлении Халифата, то это может касаться лишь тех мусульманских земель, что в него входили в свое время, до разрушения Османской Империи. Посему в данный момент нет необходимости и причин пугать народ России страшилками про всемирный Халифат. На этом можно было бы данный вопрос закрыть, но я все же постараюсь объяснить позицию уже самого Саида Нурси и его учеников. Бадиуззаман в своих произведениях неоднократно поднимает следующий вопрос. В общественной жизни мусульман имеется три основных составляющих: это Иман (вера), Шариат и политика. Если Иман касается вопросов вероубеждения мусульманина, его личного отношения со Всевышним, его нрава, поклонения и так далее, то Шариат по большей части относится уже к бытовой и правовой части. Халифат же, как форма правления, относится к сфере политики. Так вот, Бадиуззаман говорит, что из-за своей внешней привлекательности большая часть современных мусульман отдает предпочтение Шариату и политике, порой всеми чувствами и сознанием ввязываясь в вопросы, которые их по сути особо и не касаются, при этом оставляя такую важную часть как Иман на второй или даже третий план. В то время как основой всего должен быть, прежде всего, Иман, то есть вера как каждого отдельно взятого индивидуума, так и всего общества в целом.

Как мы ранее уже упоминали, Бадиуззаман, после того как увидел, какие коварные нападки совершают безбожные комитеты на основы веры и какие пагубные последствия все это может принести большому количеству мусульман, он полностью отстраняется от политики и общественной жизни и всю оставшуюся жизнь посвящает проблеме разъяснения вопросов вероубеждения, дабы спасти веру людей от сомнений и подозрений и укрепить ее должным образом. И большая часть тафсира «Рисале-и Нур» посвящена именно данной проблеме.

Также, как нам известно из биографии Бадиуззамана, его жизнь пришлась на период развала Османской Империи, на смену которой пришла республика. И несмотря на то, что новое правительство страны проводило ряд реформ, имеющих секулярный характер, чем вызывало недовольство большого количество населения, подстрекаемого к восстаниям, конфронтации и оппозиции официальному правительству, Бадиуззаман не то, что не поддерживал их, но и старался удержать их от всякого рода военного противостояния, дабы избежать взаимного кровопролития и гражданских войн. Если во время самого распада Халифата, реально осознавая всю картину, Бадиуззаман не предпринимал ничего для его воссоздания на территории бывшей Османской Империи, а все свое время посвятил вопросам спасения и укрепления веры людей, то о каком установлении всемирного Халифата можно говорить спустя сто лет после тех событий и обвинять современных учеников «Рисале-и Нур» в этом стремлении?

На сегодняшний день ученики «Рисале-и Нур» имеют большой авторитет и уважение. Многие из них регулярно бывают приглашенными в различные телестудии для участия в телепередачах, регулярно читают уроки «Рисале-и Нур» на телевидении и по радио, имеют доступ к печатным изданиям и всевозможным массмедиа, и везде они опять-таки все свои выступления посвящают вопросам разъяснения уроков «Рисале-и Нур» и его возвышенных принципов, помогают разобраться в современных проблемах и найти средства для их мирного решения. Но, несмотря на все эти возможности, никто и никогда из них не поднимает вопроса создания всемирного Халифата. Если уж такого не происходит в самой Турции, являющейся наследницей Османского Халифата, то как можно обвинять в этом учеников «Рисале-и Нур» из жителей России, находящейся в тысячах километров от того Халифата и никогда в него не входившей?! Надеюсь, абсурдность всего этого станет понятна и гособвинителю, и суду, и всем тем, кто так упорно продолжает на этом настаивать.

Пункт 3. Позитивное отношение к смерти.

В обвинительном заключении присутствует следующее предложение: «Сторонники «Нурджулар» формируют группы населения с позитивным восприятием смерти, сочетающимся с готовностью к самопожертвованию во имя интересов учения…»

На мой взгляд, данное предложение, кроме как очередной страшилкой спецслужб для неокрепших умов и не назовешь. И целью его, судя по всему, является стремление произвести негативное впечатление на умы людей, вызывая в их сознании образы каких-то фанатиков-смертников, готовых пожертвовать всем, вплоть до своей жизни, ради целей своей организации и учения. И стоит признать, что подобные трюки имеют свои последствия и действительно вызывают устрашающий эффект на обывателя. Ведь если следователи ФСБ и гособвинители в каждом своем уголовном деле, словно как некий зикр, как заклинание, как молитву, регулярно и чуть ли не повсеместно повторяют эту магическую фразу, и когда она также регулярно ретранслируется в различных репортажах на госканалах и в иных средствах массовой информации, то естественным образом у части населения страны, у обычного обывателя, которому порой трудно разобраться, в чем суть всего этого, на подсознательном уровне вырабатывается негативное отношение, страх и порой даже неосознанная неприязнь к личности Бадиуззамана Саида Нурси, к ученикам «Рисале-и Нур» и непосредственно к самому тафсиру Корана. А это уже, Ваша честь, не что иное, как информационный террор со стороны спецслужб с целью осознанного запугивания населения страны.

Ну ладно, если даже примем такую несуразицу, что ученики «Рисале-и Нур» действительно якобы «формируют целые группы населения с позитивным восприятием смерти, сочетающимся с готовностью к самопожертвованию во имя интересов учения», то опять-таки возникает резонный вопрос, как все это понимать и в чем конкретно все это в итоге проявляется на деле?! Они готовят самоподрывников для совершения терактов ради достижения своих целей?! Они призывают к коллективному суициду в интересах учения?! Или же, может быть, призывают в социальных сетях к убийству всех неверных? В чем конкретно все это проявляется в нашей общественной жизни и где конкретные реальные факты всего этого? Ведь ни следователи обвинения, ни гособвинители до сих пор не привели ни в одном из десятков уголовных дел ни одного какого-либо маломальского факта проявления этого позитивного восприятия смерти. Заметьте, Ваша честь, речь идет не о каких-то единичных индивидуальных случаях, а о целых группах с позитивным восприятием смерти. Прошло уже двадцать лет, как тафсир Корана «Рисале-и Нур» стал известен и получил свое распространение на территории России. Все это время читатели «Рисале-и Нур» готовят, готовят, готовят и никак не подготовят эти пресловутые группы с позитивным восприятием смерти и до сих пор нигде себя не обозначили и не проявили. Если за 20 лет они до сих пор никак себя не обозначили, значит, плохо готовят. И, стало быть, у государства и власти нет поводов для паники. А если же, что более вероятно и более соответствует истине, читатели «Рисале-и Нур» в действительности не имеют каких-либо подобных целей, то зачем выдумывать такие вот небылицы и как можно делать их основой своего обвинительного заключения? Зачем все это бесконечно повторять и ретранслировать в средствах массовой информации, если все это является откровенной ложью?!

В ходе данного процесса все мы являлись свидетелями того, как свидетели, проходившие по делу, вызывались к секретарю судебного заседания с целью поставить подпись под документом, извещающем их об ответственности за дачу ложных показаний. И все это является вполне естественным и приемлемым. Нам вот интересно, следователи, фабрикующие такие дела на необоснованных и ничем не подтвержденных заключениях, и гособвинители, в итоге передающие такие дела в суд, также предупреждаются об ответственности за дачу ложных обвинений, или же им все сходит с рук? Закон для всех один, или же представители власти ему неподвластны?

Насколько мне известно, такой термин как «позитивное восприятие смерти», не известен ни юриспруденции, ни психиатрии, и нигде до сих пор не встречался и не использовался. Очевидно, что он был разработан именно для этого дела, дабы сгустить краски и демонизировать читателей «Рисале-и Нур» в глазах общественности. Ну да ладно, пусть все это останется на совести его разработчиков.

Однако, поскольку нам до сих пор никто никоим образом не дал каких-либо разъяснений по данному термину, то мы постараемся уже дать свое объяснение. Дело в том, что ученики и читатели тафсира Корана «Рисале-и Нур» не имеют ни позитивного, ни негативного восприятия смерти, а, как и все верующие мусульмане, равно как и все представители иных религиозных конфессий, имеют реалистичное восприятие смерти. То есть, верующие любых конфессий воспринимают свое существование в двух реальностях. В реальности нашего мира, в котором протекает наша нынешняя жизнь, и в реальности Мира Иного, Вечного, имея в своем убеждении твердое осознание того, что нашей нынешней жизнью существование человека не заканчивается, а еще предстоит иная вечная жизнь после смерти.

Реальность смерти многих пугает, и это является нормальным и естественным для любого психически нормального человека, учитывая его инстинкты сохранения жизни и желания как можно дольше продлить свое существование. Это проявляется в борьбе человека за жизнь в условиях угрозы жизни или же в состоянии болезни, когда человек стремится излечиться и прожить еще как можно дольше. Даже люди, совершающие суициды, находясь на пороге эмоционального срыва, порой сильно колеблются, опять-таки по причине того же инстинкта самосохранения, и если даже и совершают суицид, то в виду своего нарушенного психического состояния или же из-за влияния каких-либо иных внешних факторов. В остальных же случаях любой нормальный разумный человек, находясь в трезвом уме и памяти, воспринимает реальность смерти как нечто неизбежное, то, от чего ему никак не уйти, как бы он ни пытался и сколь долго бы он не прожил. Смерть ждет любого из нас, и оспорить сей факт никто не в состоянии. Однако отношение к смерти может быть у разных людей различным, в зависимости от его убеждения относительно реальности самой смерти. Если это человек неверующий, сомневающийся или же не имеющий представлений о Вечной Жизни и реальностях Иного Мира, то для него в его сознании естественным образом смерть принимает образ вечной казни, где он сам и всего его родные, любимые, друзья и близкие и все, что так близко его обширному человеческому естеству, также подвергаются той ужасной казни и уходят навечно в небытие. И такое восприятие смерти превращает духовную жизнь такого несчастного человека в сущий ад и еще и в этом мире мучает его на протяжении всей его жизни. Такие люди порой могут прибегнуть к временному опьянению своего сознания, увлекая его чем-либо, дабы не вспоминать о смерти. И даже если это воспоминание происходит, то многие люди всеми силами стараются как-то отторгнуть от себя все эти мысли, дабы избавиться от этих мучительных терзаний души и разума.

Если же это человек верующий, имеющий убежденность в существовании Вечной Жизни и имеющий определенные знания и представления относительно его загробного существования и воскрешения после смерти, то для него реальность смерти не воспринимается уже настолько устрашающей, как в первом случае. Ведь по его убеждению, и он сам, и все его родные, близкие и любимые люди не будут казнены навечно, а обретут свое существование в иной, Вечной и, возможно, в намного более прекрасной реальности. И фактически для любого верующего любой конфессии его краткая мирская жизнь воспринимается в виде подготовки к долгой Вечной загробной жизни. И по этой причине такой вот верующий человек все свои деяния зачастую оценивает в зависимости того, на какую чашу весов они лягут в Судный День.

Одна из четырех основ Священного Корана посвящена столпу веры в Иной Мир (Ахират). То есть, непосредственно более тысячи аятов Корана, а также несколько сот хадисов, раскрывают нам сущность смерти и дают нам о ней самое исчерпывающее и достоверное представление. В таком случае посмеет ли кто заявить, что Священный Коран, являющийся Божественной Книгой для полутора миллиарда мусульман всего мира, формирует у данной огромной группы позитивное восприятие смерти, сочетающееся с готовностью к самопожертвованию во имя интересов учения?! ...

Я извиняюсь за столь длинное разъяснение, но раз уж следственные органы и гособвинители не стесняются приводить свои небылицы и создавать целые тома ничем не обоснованных обвинений, то и нам не должно быть зазорно так долго говорить об истинном положении вещей и давать подобные обширные разъяснения.

И сейчас я перехожу к заключительному пункту:

Пункт 4. Экстремизм и экстремистская деятельность.

В независимости от того, признают ли нас в итоге сторонниками по сути мифической и не существующей нигде некой экстремисткой организации, именуемой как «Нурджулар», все же вопрос наличия экстремизма в произведениях и трудах Саида Нурси под общим названием «Рисале-и Нур», являющимся современным толкованием Священного Корана, остается открытым.

Из многочисленных процессов по делу «Нурджулар» в России нам известно, что за все это время в судах со стороны защиты было предоставлено более 50 различных положительных заключений на книги «Рисале-и Нур», исходящих не только со стороны практически всех Духовных Управлений и различных имамов и богословов и официальных религиозных организаций России, но и со стороны светских высших учебных заведений страны и зарубежья. Различные эксперты в сфере религии, философии и права, давая свои заключения, разъясняют, что произведения Бадиуззамана Саида Нурси под общим названием «Рисале-и Нур» являются толкованием Священного Корана через призму современного восприятия и не противоречат основным канонам Ислама. Также и методы и обороты, используемые в «Рисале-и Нур», не противоречат общепринятым принципам изложения богословских трудов любой известной конфессии. В этих книгах не имеется признаков экстремизма и каких-либо иных проявлений крайностей.

Однако, при всей многочисленности положительных отзывов и заключений различных комплексных экспертиз, суд почему-то все их упорно игнорирует и не принимает в расчет, а опирается на некоторые заключения так называемых экспертов непонятного профиля, дающих негативную оценку «Рисале-и Нур» и по сути являющихся некомпетентными в вопросах религии. К примеру, авторами экспертиз по первым небольшим брошюрам «Рисале-и Нур» в России выступали директор какого-то краеведческого музея и две студентки-практикантки какого-то института лингвистики. Спрашивается, где религия и где - краеведческий музей, где богословие и где - лингвистика?! С таким же успехом можно было бы отдать религиозные книги, содержащие в себе тексты из Священных Писаний, на рассмотрение какому-нибудь хореографу из балетной школы или же какому-нибудь тренеру по борьбе, или даже сторожу спортзала, раз у нас сейчас каждый себя считает экспертом в религии.

Но дело даже не в том, что все эти ангажированные горе-эксперты могут быть откровенными исламофобами или же настроенными против любой религии атеистами, а также некомпетентными в сфере религиоведения и философии, сколько в том, что при всех своих заключениях они опираются исключительно на свои личные или же чьи-либо другие измышления, не приводя при этом абсолютно никаких доводов и примеров из самих книг «Рисале-и Нур», которые они с легкостью подгоняют под понятие «экстремисткой литературы».

Как известно, бремя доказательства утверждения лежит на высказывающим его. Некто что-либо утверждающий обязан обосновать свои притязания конкретными фактами и доводами. Тафсир Корана «Рисале-и Нур» представляет собой сборник из 12-ти томов книг, что в общей сложности вбирает в себя 130 различных глав и тем на более чем 6 тысячах страниц. Однако, почему и по сей день, спустя вот уже как 10 лет после запрета этого произведения в России, ни один из так называемых экспертов не удосужился при своих заключениях привести хотя бы несколько строчек, посредством которых он хотя бы попытался бы обосновать свои притязания относительно содержания экстремизма в этих книгах? На мой взгляд, ответ очевиден. Ведь если бы в этих книгах имелось бы что-либо подобное, то, во-первых, отыскать и предъявить это за 10 лет было бы не так уж и сложно, учитывая армию голодных до премий так называемых экспертов. И, во-вторых, все это давно было бы уже растеражировано сотни раз, наподобие того, как в основе нескольких десятках уголовных дел лежит один и тот же текст обвинения, списанный как под копирку.

Как бы там ни было, раз уж сторона утверждения свои доводы не приводит, мы все же приведем свои доказательства, опровергающие все эти голословные обвинения.

Согласно федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», принятому с поправками от 29.04.2008, под понятие экстремизма на территории РФ подпадают 13 пунктов. Из них мы выделим лишь два, которые и вошли в обвинительное заключение по данному процессу. Это пункты 3 и 4. То есть:

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

В качестве доводов, опровергающих все эти пункты, хотел бы сказать, что в первую очередь Священный Коран и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отвергают проявление всякого рода насилия, притеснения или же навязывание своих религиозных убеждений. На эту ему уже достаточно много написано и разъяснено различными авторами и учеными, поэтому я ограничусь лишь несколькими примерами.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения» (Сура «Аль-Бакара» 256 айат). «Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я. Вам ваша религия, мне – моя» (Сура «Кяфирун»). «Скажи – Истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует. А кто не хочет, пусть не верует» (Сура 18 «Аль-Кахф», аят 29).

Также Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует) в своей прощальной проповеди сказал следующее: «Нет преимущества для араба над не арабом, как и нет преимущества не араба над арабом. Нет преимущества для белого над черным, как и черного над белым. И лучший из вас тот, кто наиболее богобоязнен. Все люди от Адама, а Адам из земли» (Имам Ахмад).

Как видно всего лишь из нескольких примеров, религия Ислам априори отвергает проявления какого-либо насилия, давления, навязывания своих убеждений, провозглашения своего превосходства, будь то по национальному, статусному или же религиозному признаку. Что касается Бадиуззамана, являющегося исламским ученым и превосходно знающим все принципы Корана, а также полноценным образом соблюдающим Сунну и путь Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), то он в своих произведениях посвящает целые темы, осуждающие проявления вражды, ненависти, раскрывающие пагубность национализма, призывающие к братским отношениям, а также к мирному сосуществованию с представителями иных конфессий и даже к снисходительному отношению к врагам и неприятелям. В подтверждение этого обратимся к теме «Основы братства». Там Саид Нурси в частности говорит следующее: «Из уроков общественной жизни я понял следующее: подобно тому, как чувство любви само достойно любви, так и чувство ненависти, прежде всего, само достойно ненависти. Если желаешь победить своего врага, то на его зло отвечай добром. Ибо если ты будешь отвечать злом, враждебность будет лишь только усиливаться. Если даже внешне он и будет казаться побежденным, в его сердце затаится злоба, и он будет продолжать питать к тебе ненависть. Если же будешь отвечать ему добром, он пожалеет о случившемся и станет тебе другом». ...

И последнее выражение, на которое хотелось бы обратить особое внимание, так как оно, на мой взгляд, закрывает все пути ко всякого рода конфронтациям, разногласиям, вражде и неприязни. В той же книге С. Нурси в четвертом пункте говорится следующее: «Когда ты считаешь, что твои мысли и путь, по которому ты идешь, верны, ты имеешь право сказать «Мой путь верен» или же «Мой путь еще лучше», но говорить: «Только мой путь единственно верен» – ты не имеешь права». Если тщательно разобрать и проанализировать данное выражение Бадиуззамана, то оно может стать фактически формулой мирного сосуществования представителей различных групп, конфессий, направлений, течений, партий и т.д., оставляя за каждым право любить и следовать принципами своего пути, вместе с тем, не оскорбляя, не унижая и не лишая таких же прав всех остальных. Ведь известно, что каждый представитель какой-либо религиозной группы и конфессии считает себя находящимся на истине, и это его право. И все конфликты происходят по причине возвышения лишь своего пути, при этом обвиняя все остальные в заблуждении и неистинности. Если же, отказаться от таких крайностей и оставлять право за каждым следовать своим принципам и убеждениям, то все конфликты, возникающие на этой почве, сами собой будут лишены всякой основы и просто напросто исчезнут сами по себе.

Ваша честь, как видно из всех вышеприведенных примеров, принципы, что приводит Бадиуззаман в своих произведениях, являются исключительно гуманными, миролюбивыми и препятствующими всякого рода вражде и ненависти. Так о каком экстремизме, извините, можно говорить, принимая во внимание все вышеизложенные факты?!

В завершении своей оправдательной речи я хочу заявить, что ни с одним пунктом предъявленного мне обвинения я не согласен и не считаю себя виновным ни по какому из них. Я не состою абсолютно ни в какой организации, будь то политическая, общественная или же религиозная. Тем более, не говоря уже о какой-то «экстремисткой организации». Вся моя деятельность и образ жизни заключаются лишь в том, что я желаю быть в первую очередь достойным мусульманином и должным образом соблюдать принципы своей религии, быть знающим и просвещенным в самых важных ее вопросах, касающихся веры. В этом плане мне и помогает тафсир Корана «Рисале-и Нур», принятый и читаемый практически всем миром разумных и образованных людей. Запрещенные судом книги и брошюры на русском языке я не читал и не распространял. Я достаточно свободно владею языком оригинала и читаю «Рисале-и Нур» в основном на турецком языке. Право исповедовать свою религию и распространять свои убеждения закреплены конституцией РФ, и я должным образом пользуюсь своими правами. Никогда и никого я не призывал против данного государства и его строя. Вопросы политики меня мало волнуют. Я стараюсь больше времени уделять своей семье, родным, своим друзьям, своей религии и вере. Если в этом мое преступление, то можете осудить меня по какой угодно статье. Моими же последними словами будет: «Достаточно нам Аллаха, ведь Он - Наилучший Покровитель».