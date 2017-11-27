Иордания требует от Израиля разъяснений по проекту Мертвого моря

В Иордании министр водоснабжения и ирригации Хазим ан-Насер направил властям Израиля письмо, в котором требует официально прояснить позицию израильской стороны по проекту канала Мертвого моря.



По сообщению иорданской газеты Al-Reid, иорданцы требуют официального ответа до конца текущего года.



Одновременно, иорданские источники сообщают о том, что переговоры между израильтянами и иорданцами о строительстве продолжаются «но эти переговоры – секретные».

Напомним, две недели назад Израиль заморозил совместный с Иорданией проект строительства канала Мертвого моря. Проект предусматривает переброску воды из Красного моря в Мертвое море.



Израиль требует от Иордании вернуть своих выдворенных дипломатов а Амман.

Они были высланы из столицы Иордании после инцидента, в ходе которого сионистский охранник на территории жилого комплекса при посольстве Израиля застрелил ударившего его отверткой гражданина Иордании, а также одним из выстрелов убил владельца квартиры.