Война в Сирии: убито около 25 тысяч женщин

Сирийская организация по правам человека (SNHR) опубликовала доклад, согласно которому с марта 2001 года по ноябрь 2017 года в Сирии задокументирован факт гибели 24 746 женщин.

При этом авторы документа отмечают, что число сириек, погибших за годы конфликта, может быть намного выше, но четко зафиксирован факт гибели лишь около 25 тысяч из них.

По данным SNHR, в результате ударов ВКС России с сентября 2015 года в Сирии погибли 988 женщин.

В результате атак террористов ИГИЛ* и взрывов взрывных устройств, заложенных террористами, погибли 573 женщины. Жертвами террористов PYD стали еще 136 женщин.

Жертвами авиаударов Международной коалиции, возглавляемой США, с сентября 2014 года в Сирии стало 611 женщин.

В ходе столкновений между силами асадитского режима и вооруженной оппозицией погибли 693 женщины. От рук преступных группировок погибли еще 556 женщин.

Согласно докладу, под пытками сторонников Асада погибла 41 сирийка. Под пытками террористов ИГИЛ -13, PKK/PYD - 2, оппозиционеров – одна женщина.

*запрещенного в России