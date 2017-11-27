Йемен: из-за холеры умерло уже более 2000 человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о масштабах эпидемии холеры в Йемене. Согласно документу, с начала эпидемии, т.е. с 27 апреля этого года, в стране зафиксировано около 955 516 случаев заболевания холерой. Эпидемия холеры унесла жизни 2218 человек.

Больше всего случаев заболевания наблюдалось в провинции Худейде – свыше 138 тысяч человек. В целом в 21 из 22 провинций Йемена зарегистрированы случаи заражения. Единственная провинция, куда не дошла эпидемия это Сокотра.

Кроме того, ЮНИСЕФ сообщает об острой гуманитарной обстановке в регионе. По словам координатора Детского фонда ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Хайрата Калабари в Аммане, более 11 миллионов детей и подростков, или 40 процентов населения, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Он подчеркнул, что за последние 2,5 года около пяти тысяч детей в Йемене погибли или получили ранения в результате боев и бомбардировок.

«Разрушены тысячи школ и медицинских учреждений. Около двух миллионов детей в Йемене страдают от недоедания», - сказал Калабари.

Военное противостояние конфликтующих сторон продолжается уже более 2 лет.