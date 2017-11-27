У берегов Ливии погибли более 30 беженцев

В Средиземном море случилось кораблекрушение, в результате чего погибли десятки людей. Две лодки перевозили беженцев из Африки в Европу.

В результате инцидента, погибло как минимум 31 человек. Двести человек удалось спасти. Когда к месту ЧП прибыла береговая охрана Ливии, то за корпус одной лодки держались около 60 выживших, за корпус второй — 140. Рядом были найдены тела погибших. Среди них 18 — это женщины и дети. Также еще 40 человек числятся пропавшими без вести.

«Мы искали выживших более пяти часов», — сообщает один из командиров патрульных лодок Нассер аль-Гаммуди.

Отмечается, что мигрантами были уроженцы Ганы, Сомали, Эфиопии, Нигерии и Пакистана.