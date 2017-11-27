Долгожитель решился на операцию, чтобы снова читать Коран

В Ингушетии успешно прооперировали 121-летнего жителя высокогорного села Гули. Долгожителю сделали операцию на глаза. Илиев в последнее время уже не мог читать и самостоятельно передвигаться.

«Благодаря успешно проведенной операции врачам удалось восстановить зрение старца. Из-за катаракты 121-летний Аппас Илиев не мог читать Коран. Сейчас эта проблема позади, все позади. В ближайшие дни самый пожилой россиянин сможет читать», — сообщили в правительстве республики.

Аппас Илиев по данным российской «Книги рекордов и достижений» признан самым пожилым человеком в России. Илиев родился 1 марта 1896 года. Он воспитал восемь детей, у него 35 внуков, около 20 правнуков, есть праправнуки.

Теперь Аппас Илиев может снова читать Коран и ходить в мечеть.