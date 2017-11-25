КСА: задержанные принцы готовы отдать активы государству

Около 95% обвиненных в коррупции членов королевской семьи и бизнесменов согласились на национализацию той или иной части своих активов в досудебном порядке. Об этом сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Ас-Сауд в интервью журналистам американской газеты The New York Times.

«Наша страна сильно страдала от коррупции с 1980-х годов до настоящего времени. По расчетам наших экспертов, примерно 10% всех государственных расходов каждый год присваивают в результате коррупции на уровнях от самого высокого до низкого», - сказал принц. Как он указал, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Ас-Сауд еще около двух лет назад распорядился собирать информацию о коррупции «на самом верху». В результате был составлен список, в который вошли имена примерно 200 человек.

При этом, по словам наследного принца, «примерно 1%» из этих людей «сумели доказать свою невиновность и обвинения были сняты». «Около 4% заявили, что они не являются коррупционерами и вместе со своими юристами готовы к суду», - отметил он. По его словам, в общей сложности в результате соглашений было собрано около $100 млрд.