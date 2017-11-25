Прокурор запросил срок для имама Али Якупова

Суд над бывшим имамом Кургана Коран-хафизом Али Якуповым подходит к концу. Так, обвинение уже запросило два года лишения свободы условно.

Ранее на суде в защиту имама выступил лидер мусульман Сибири муфтий Нафигулла Аширов. Также за имама заступился Саид-Магомед Чапанов, который известен как адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова.

Защита имама требует его полного оправдания.

Напомним, Али Якупова обвинили за комментарий в социальной сети «ВКонтакте» по части 1 статьи 282 УК. Якупова пытаются осудить за проклятия в адрес китайских коммунистов, ведущих геноцид мусульман-уйгуров.