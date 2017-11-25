События

Силовики арестовали русскую мусульманку

25 ноября в 13:45 Нуруль Иман 2
Источник: golosislama.com

Вчера в Санкт-Петербурге силовики ФСБ нагрянули с обыском к русской мусульманке Алле Беспаловой. Задержание женщины по всем пропагандистским СМИ представили как поимку «лидера ячейки террористической организации».  На женщину возбуждено дело по террористической статье 205.5 УК РФ.

Мусульманку обвиняют в участии в деятельности в партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

Над русской мусульманкой вчера провели суд о мере пресечения – женщину арестовали до 23 января 2018 года.

В прошлом году карательная система России осудила мужа Аллы тренера по каратэ Ису Рагимова на 12 лет строго режима.

Напомним, Россия является единственной страной, где «Хизб ут-Тахрир» необоснованно признана террористической организацией, в то время как за ней нет ни одного террористического акта и какого-либо насильственного  действия.  

Показательный арест женщины и пиар-кампания пропагандистских СМИ – это очередная акция устрашения обращенных в ислам русских, а также, в целом,  российских мусульман, в том числе в Крыму.

Комментарии 2
  • Да поможет нам всем Аллah, нашим единоверным братьям и сестрам славянам сейчас труднее всего, я горжусь вашей стойкости, Allah sizden razi olsun!
    (0)
    25 ноября в 15:36
    • Работала в администрации Приморского района СПб.
      (1112)
      26 ноября в 23:31