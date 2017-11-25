Силовики арестовали русскую мусульманку

Вчера в Санкт-Петербурге силовики ФСБ нагрянули с обыском к русской мусульманке Алле Беспаловой. Задержание женщины по всем пропагандистским СМИ представили как поимку «лидера ячейки террористической организации». На женщину возбуждено дело по террористической статье 205.5 УК РФ.

Мусульманку обвиняют в участии в деятельности в партии «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

Над русской мусульманкой вчера провели суд о мере пресечения – женщину арестовали до 23 января 2018 года.

В прошлом году карательная система России осудила мужа Аллы тренера по каратэ Ису Рагимова на 12 лет строго режима.

Напомним, Россия является единственной страной, где «Хизб ут-Тахрир» необоснованно признана террористической организацией, в то время как за ней нет ни одного террористического акта и какого-либо насильственного действия.

Показательный арест женщины и пиар-кампания пропагандистских СМИ – это очередная акция устрашения обращенных в ислам русских, а также, в целом, российских мусульман, в том числе в Крыму.