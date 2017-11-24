Общество

В Грозном построят копию дома пророка Мухаммеда

24 ноября в 15:30 Нуруль Иман 1
Источник: golosislama.com

В столице Чеченской Республики Грозном хотят построить копию дома пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха.

Такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке к маулиду, прошедшем под председательством главы республики Рамзана Кадырова.

«По итогам заседания мы приняли решение воссоздать в Грозном копию дома Пророка Мохаммада, находящегося в Лучезарной Мекке, с обстановкой, рассказывающей о быте и жизни самого лучшего из людей», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 1
  • Ассаляму Алейкум, мы все любим нашего Пророка Мухаммада ( да благословит его Аллаh и приветствует), но подскажите где та грань перейдя которую мы начнем поклоняться пророку а не Аллаh(у)?
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    24 ноября в 18:53