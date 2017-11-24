В Грозном построят копию дома пророка Мухаммеда

В столице Чеченской Республики Грозном хотят построить копию дома пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Аллаха.

Такое решение было принято на заседании оргкомитета по подготовке к маулиду, прошедшем под председательством главы республики Рамзана Кадырова.

«По итогам заседания мы приняли решение воссоздать в Грозном копию дома Пророка Мохаммада, находящегося в Лучезарной Мекке, с обстановкой, рассказывающей о быте и жизни самого лучшего из людей», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.