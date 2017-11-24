В Кувейте нарушителю ПДД грозит депортация

Теперь в Кувейте могут депортировать любого дважды нарушившего правила дорожного движения иностранца-водителя. Об этом передает Report со ссылкой на GulfNews.

«Экспат, который дважды нарушит закон не пристегнув ремень безопасности или будет использовать телефон (во время езды), должен будет вернуться на родину», - заявил глава общественных связей и безопасности медиа Адель аль-Хасшаш в интервью местному телевидению.

Он подчеркнул, что все граждане Кувейта и иностранцы, проживающие в стране, должны полностью соблюдать закон и сотрудничать в интересах общественной безопасности.

По его словам, некоторые статьи закона о дорожном движении Кувейта позволяют конфисковать транспортные средства, а другие статьи дают право главе МВД депортировать нарушивших общественный порядок и закон.